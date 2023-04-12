دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت دار الإفتاء الليبية، اليوم الأربعاء، بيانا حددت فيه قيمة زكاة الفطر للعام 1444 هجري - 2023 ميلادي، والتي قدرتها بـ7.5 دينار نقدا، و2.25 كليوغرام من القمح، و2 كليوغرام من الأرز.

على من تجب زكاة الفطر؟

وذكرت دار الإفتاء في البيان الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» بالخصوص بأن «زكاة الفطر واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم قادر صغير أو كبير، ذكر أو أنثى».

وشددت دار الإفتاء على أنه «يجب على المسلم إخراجها عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته، وذلك مِن غالب قوت البلد، في شهر رمضان طهرة للصائم، ومواساة للفقير».

قيمة زكاة الفطر لهذا العام

وبينت الدار قيمة زكاة الفطر بأنها «صاع؛ أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره من القمح (¼ 2) كيلوجرام، ومن الأرز (2) كيلوجرام عن الشخص الواحد».

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كما أكدت دار الإفتاء أن «بعض أهل العلم أجازوا إخراج زكاة الفطر نقدا، عندما تكون هناك مصلحة للفقير، وهم ممن يقتدى به مِن أئمة الهدى من أعلام الأمة، منهم عمر بن عبدالعزيز وأبوحنيفة والبخاري وابن تيمية رحمهم الله جميعا، وهو قول متأخري المالكية»، مبينة أن «قيمتها نقدا لهذا العام سبعة دينارات ونصف».