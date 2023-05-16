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نقاش «ليبي - أميركي» حول تعظيم الشراكة بين البلدين من خلال الخطة العشرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 08:10 مساء
نقاش «ليبي - أميركي» حول تعظيم الشراكة بين البلدين من خلال الخطة العشرية
الاجتماع الليبي - الأميركي عبر زوم لمناقشة تعزيز التعاون من خلال الاستراتيجية العشرية، الثلاثاء 16 مايو 2023. (السفارة الأميركية)
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عُقِد اليوم الثلاثاء، اجتماع «ليبي - أميركي» ضم عددًا من الخبراء الليبيين ونظراءهم من الولايات المتحدة لمناقشة سبل تعزيز الاستقرار وتعظيم الشراكة بين البلدين وفق الخطة العسرية المعتمدة من إدارة الرئيس جو بايدن.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد عبر تقنية «زوم» مسؤولون من السفارة الأميركية لدى ليبيا ومعهد الولايات المتحدة للسلام، إلى جانب مسؤولي المجلس الوطني للتخطيط والتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس التخطيط الوطني وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بليبيا ومجموعة من الخبراء الليبيين.

تعزيز الاستقرار في ليبيا
وقال المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي إن النقاش خلال الاجتماع «دار حول تعزيز الاستقرار في ليبيا وفق ملامح الخطة العشرية المعتمدة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه مجموعة من الدول والتي من بينها ليبيا»، مشيرًا إلى أن الاجتماع كان «بناءً على دعوة مشتركة من السفارة الأميركية بليبيا والمعهد الأميركي للسلام» وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

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وقال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان في تغريدة نشرتها السفارة عبر حسابها على «تويتر» إن الاجتماع شهد «نقاشًا رائعًا اليوم مع مجلس التخطيط الوطني والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات أبحاث ليبية أخرى».

تعظيم الشراكة بين ليبيا والولايات المتحدة
وأوضح أوردمان أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة السبل التي يمكننا بها تعظيم شراكتنا من خلال الاستراتيجية العشرية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار ودعم رؤية الشعب الليبي لمستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا لجميع الليبيين».

الاجتماع الليبي - الأميركي عبر زوم لمناقشة تعزيز التعاون من خلال الاستراتيجية العشرية، الثلاثاء 16 مايو 2023. (المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي)
الاجتماع الليبي - الأميركي عبر زوم لمناقشة تعزيز التعاون من خلال الاستراتيجية العشرية، الثلاثاء 16 مايو 2023. (المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي)
الاجتماع الليبي - الأميركي عبر زوم لمناقشة تعزيز التعاون من خلال الاستراتيجية العشرية، الثلاثاء 16 مايو 2023. (المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي)
الاجتماع الليبي - الأميركي عبر زوم لمناقشة تعزيز التعاون من خلال الاستراتيجية العشرية، الثلاثاء 16 مايو 2023. (المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي)
الاجتماع الليبي - الأميركي عبر زوم لمناقشة تعزيز التعاون من خلال الاستراتيجية العشرية، الثلاثاء 16 مايو 2023. (المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي)
الاجتماع الليبي - الأميركي عبر زوم لمناقشة تعزيز التعاون من خلال الاستراتيجية العشرية، الثلاثاء 16 مايو 2023. (المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي)
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