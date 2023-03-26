  • Alwasat News
Atwasat

ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 01:57 مساء
ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟
بايدن خلال كلمة له في مونتيري بارك في كاليفورنيا، 14 مارس 2023، (ا ف ب)
alwasat radio

بعد أيام قليلة من زيارة مسؤولة في الخارجية الأميركية إلى ليبيا، أحال الرئيس الأميركي جو بايدن، نهاية الأسبوع الماضي خططا جديدة إلى الكونغرس مدتها عشر سنوات لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في عدد من البلدان التي تشهد صراعات، من بينها ليبيا.

جاء إطلاق هذه المبادرة بعد أيام من زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، إلى ليبيا، ولقائها عددا من المسؤولين، وذلك لـ«دعم الانتخابات، وجهود باتيلي، والتشديد على خروج فاغنر».

ومن وجهة النظر الأميركية، فإن «الخطة العشرية تهدف منع الصراع ونشر الاستقرار، والتركيز على الجهود المحلية للحد من العنف في جنوب البلاد كأساس لجهد طويل الأجل لدعم عمل الشعب الليبي لبناء نظام ديمقراطي ومستقبل مستقر»، وفق حساب تابع لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية على موقع «تويتر».

التزام أميركي تجاه ليبيا
وفي هذا السياق، جاء تأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن الاستراتيجية تخص البلدان الشريكة ذات الأولوية، معتبرًا في بيان نشره موقع الوزارة، السبت، أنها خطوة مهمة في دفع الجهود لتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من الصراع، وهي خطوة نحو سلام عالمي أكبر. وأضاف: «هم يقرون بأن أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا لا تقتصر على الحدود الوطنية. فمن خلال التعاون، يمكننا معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف وعدم الاستقرار قبل اندلاع النزاعات أو تصعيدها».

وتنطبق الاستراتجية الأميركية الجديدة على ستة بلدان أفريقية، بما فيها ليبيا هي: موزمبيق، وبنين، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، وتوغو، بالإضافة إلى هاييتي «من دول الكاريبي» وبابوا غينيا الجديدة «من دول الأوقيانوسا».

واعتبر بيان الخارجية الأميركية أن هذه الخطط مجتمعة تمثل التزامًا بإصلاح كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الشركاء، مضيفًا أن الاستراتيجية تستخدم البيانات والأدلة لتنوير صنع السياسات ودمج مشاركة القطاع الدبلوماسي والتنموي والأمني. وأشار إلى تنظيم الجهود الدبلوماسية جنبًا إلى جنب مع المساعدات الخارجية، بما في ذلك برامج التنمية والمساعدة الأمنية لتحقيق تلك الاستراتيجية.

- نورلاند: الخطة العشرية تدعم تطلعات الليبيين نحو الاستقرار والمساءلة 
- البيت الأبيض: واشنطن تدرج ليبيا ضمن استراتيجية جديدة لتعزيز الاستقرار

بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الاستراتيجة العشرية تستند إلى شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية، حسب وصفه. وأضاف نورلاند أن هذه الشراكات تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة، طبق قوله. 

وحسب نورلاند، فإن المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.

ويسعى قانون الهشاشة العالمية إلى تغيير أوضاع دول الصراعات، ويخصص نحو 200 مليون دولار سنويًا على مدى استراتيجية مدتها عشر سنوات، في خمسة برامج تجريبية تهدف إلى دمج جميع جوانب المساعدة الخارجية في استراتيجية واحدة متماسكة، بهدف تحقيق الاستقرار في البلدان المعرضة للخطر قبل حدوث الأزمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)

رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)
الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي

الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي
مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية

مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية
ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»

روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود ...
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد

فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: سماء صافية وأجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا
«الأرصاد»: سماء صافية وأجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا
«الأرصاد» تحذر من رياح على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق
«الأرصاد» تحذر من رياح على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق
ارتفاع الدولار والإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار والإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية
افتتاح أكاديمية سبها الرقمية قريبا بعد انتهاء أعمال الصيانة
افتتاح أكاديمية سبها الرقمية قريبا بعد انتهاء أعمال الصيانة
شركة الكهرباء: شحن محطة في الجبل الأخضر
شركة الكهرباء: شحن محطة في الجبل الأخضر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
«المفوضية» تتابع إجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة
«المفوضية» تتابع إجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة...
«المركزي» يفتح اعتمادات مستندية لأكثر من 250 شركة في أسبوع
«المركزي» يفتح اعتمادات مستندية لأكثر من 250 شركة في أسبوع...
ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟
ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟...
شركة الكهرباء: شحن محطة في الجبل الأخضر
شركة الكهرباء: شحن محطة في الجبل الأخضر...
افتتاح أكاديمية سبها الرقمية قريبا بعد انتهاء أعمال الصيانة
افتتاح أكاديمية سبها الرقمية قريبا بعد انتهاء أعمال الصيانة...
المزيد