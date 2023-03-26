ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أيام قليلة من زيارة مسؤولة في الخارجية الأميركية إلى ليبيا، أحال الرئيس الأميركي جو بايدن، نهاية الأسبوع الماضي خططا جديدة إلى الكونغرس مدتها عشر سنوات لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في عدد من البلدان التي تشهد صراعات، من بينها ليبيا.

جاء إطلاق هذه المبادرة بعد أيام من زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، إلى ليبيا، ولقائها عددا من المسؤولين، وذلك لـ«دعم الانتخابات، وجهود باتيلي، والتشديد على خروج فاغنر».

ومن وجهة النظر الأميركية، فإن «الخطة العشرية تهدف منع الصراع ونشر الاستقرار، والتركيز على الجهود المحلية للحد من العنف في جنوب البلاد كأساس لجهد طويل الأجل لدعم عمل الشعب الليبي لبناء نظام ديمقراطي ومستقبل مستقر»، وفق حساب تابع لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية على موقع «تويتر».

التزام أميركي تجاه ليبيا

وفي هذا السياق، جاء تأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن الاستراتيجية تخص البلدان الشريكة ذات الأولوية، معتبرًا في بيان نشره موقع الوزارة، السبت، أنها خطوة مهمة في دفع الجهود لتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من الصراع، وهي خطوة نحو سلام عالمي أكبر. وأضاف: «هم يقرون بأن أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا لا تقتصر على الحدود الوطنية. فمن خلال التعاون، يمكننا معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف وعدم الاستقرار قبل اندلاع النزاعات أو تصعيدها».

وتنطبق الاستراتجية الأميركية الجديدة على ستة بلدان أفريقية، بما فيها ليبيا هي: موزمبيق، وبنين، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، وتوغو، بالإضافة إلى هاييتي «من دول الكاريبي» وبابوا غينيا الجديدة «من دول الأوقيانوسا».

واعتبر بيان الخارجية الأميركية أن هذه الخطط مجتمعة تمثل التزامًا بإصلاح كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الشركاء، مضيفًا أن الاستراتيجية تستخدم البيانات والأدلة لتنوير صنع السياسات ودمج مشاركة القطاع الدبلوماسي والتنموي والأمني. وأشار إلى تنظيم الجهود الدبلوماسية جنبًا إلى جنب مع المساعدات الخارجية، بما في ذلك برامج التنمية والمساعدة الأمنية لتحقيق تلك الاستراتيجية.

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بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الاستراتيجة العشرية تستند إلى شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية، حسب وصفه. وأضاف نورلاند أن هذه الشراكات تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة، طبق قوله.

وحسب نورلاند، فإن المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.

ويسعى قانون الهشاشة العالمية إلى تغيير أوضاع دول الصراعات، ويخصص نحو 200 مليون دولار سنويًا على مدى استراتيجية مدتها عشر سنوات، في خمسة برامج تجريبية تهدف إلى دمج جميع جوانب المساعدة الخارجية في استراتيجية واحدة متماسكة، بهدف تحقيق الاستقرار في البلدان المعرضة للخطر قبل حدوث الأزمات.