نورلاند: الخطة العشرية تدعم تطلعات الليبيين نحو الاستقرار والمساءلة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إن الخطة العشرية التي قدمتها إدارة جو بايدن إلى الكونغرس والخاصة بدول النزاع «تستند على شراكات بنّاءة و برامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار و المساءلة والحوكمة المسؤولة».

وأضاف نورلاند أن هذه المبادرة تؤكد التزام بلاده بـ«الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطيًا يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات».

وأحال بايدن خططًا جديدة إلى الكونغرس مدتها 10 سنوات لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في عدد من البلدان التي تشهد صراعات، وذلك أمس الجمعة.

- الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

- مساعدة وزير الخارجية الأميركية تثير مع حفتر ملف «فاغنر»

- نورلاند: الحديث عن حكومة جديدة قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق بالانتخابات

وقال حساب تابع لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية على موقع «تويتر» اليوم السبت إن الخطة العشرية تشمل ليبيا بهدف منع الصراع ونشر الاستقرار، «والتركيز على الجهود المحلية للحد من العنف في جنوب البلاد كأساس لجهدٍ طويل الأجل لدعم عمل الشعب الليبي لبناء نظام ديمقراطي ومستقبل مستقر».

وأوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الاستراتيجية تخص البلدان الشريكة ذات الأولوية، معتبرًا أنها خطوة مهمة في دفع الجهود لتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من الصراع وهي خطوة نحو سلام عالمي أكبر.