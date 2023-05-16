الكبير يبحث ستة ملفات مالية واقتصادية مع السفيرة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، في مكتبه بمقر المصرف بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، والمستشار الاقتصادي للسفارة سايمون فيلد، لبحث ومناقشة ستة ملفات مالية واقتصادية.

تناول اجتماع الكبير والسفيرة البريطانية «العديد من المسائل، أهمها التشاور مع صندوق النقد الدولي واستمرار التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية، وتعزيز برنامج الإفصاح والشفافية وجهود المصرف المركزي في الرفع من قدرات المصارف التجارية»، وفق المصرف المركزي.

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وأضاف مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن مناقشات الكبير والسفيرة البريطانية تطرقت إلى «ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد، وأهمية عودة الشركات البريطانية والمساهمة في إعادة الإعمار».

لقاء الكبير مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا، الثلاثاء 16 مايو 2023. (مصرف ليبيا المركزي)