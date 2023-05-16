رئيس «الرقابة الإدارية» يقرر وقف وزير الدولة بحكومة الدبيبة عن العمل احتياطيا

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، اليوم الثلاثاء، إيقاف وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، عن العمل احتياطيًا.



وقال الشنطي، وفق نص القرار، إن وقف عادل جمعة عن العمل «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». ودعا الخطاب الجهات والإدارات المختصة لتنفيذ هذا القرار، دون توضيح مزيد من التفاصيل بشأن أسباب القرار.

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جمعة يرد على الاتهامات

وفي سبتمبر الماضي، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومته، عادل جمعة، إلى تفسير الاتهامات الموجهة إليه في تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

وقال الدبيبة، في مؤتمر صحفي، موجها كلامه لجمعة: «أنت قالوا لاهط 400 ألف من الضمان فسر لنا كيف حدث هذا؟»، ليرد الوزير بقوله: «آخر كتاب وجهته إلى رئيس ديوان المحاسبة وأحلت إليه العهد المالية التي جرى التنسيق فيها بين صندوق التضامن ومجلس الوزراء وأقفلت هذه العهد والحمد لله».