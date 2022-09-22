شكشك: ملاحظات ونواقص على عقود بقيمة 10 مليارات دينار

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن إجمالي العقود التي جرت مراجعتها خلال العام الجاري وصلت إلى 1761 عقدا بقيمة تجاوزت 35 مليار دينار.

وأضاف شكشك، في مؤتمر صحفي، أنه جرت المصادقة على عقود تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ثمانية مليارات و481 مليون دينار.

- ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟

- الدبيبة: تكليف كل الجهات والوزارات بالرد على أي اتهام في تقرير «المحاسبة»

- أبوجناح يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن نفقاته: غير دقيق ويحتاج لتوضيحات غائبة

وأشار إلى تعديل المصادقة على عقود تبلغ قيمتها مليارًا و338 مليون دينار، مضيفا: توجد مجموعة من العقود بها عديد الملاحظات والنواقص قيمتها عشرة مليارات دينار، ومجموعة أخرى بقيمة 15 مليار دينار لا تزال تحت الدراسة، وذلك لعدم وجود مخصصات مالية وميزانية، مما أدى إلى تعذر إتمام دراستها أو منح الموافقة بشأنها.