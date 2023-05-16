«المفوضية» تنظم ورشة عمل في بنغازي استعدادا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تنظمها في مدينة بنغازي على مدى يومين، تستهدف رفع مستوى التنسيق بين مكاتبها في ربوع البلاد، استعدادًا لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المخطط لها هذا العام.

وافتتح فعاليات الورشة مدير إدارة العمليات الميدانية في المفوضية، الصادق الزكار، ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، أحمد الجالي، ورئيس قسم التدريب والإجراءات، عبدالباسط النفاتي، بحضور رؤوساء مكاتب الإدارة الانتخابية (طبرق، درنة، القبة، البيضاء، المرج، أجدابيا، والكفرة)، بالإضافة إلى منسقي الشؤون الإدارية والمالية، ومنسقي العمليات، ومشرفي التدريب، بهذه المكاتب، وفق بيان صادر عن المفوضية.

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«المفوضية» تستهدف «تكثيف» برامج التدريب لكوادرها

وقال الزكار إن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش ولقاءات تقيمها مفوضية الانتخابات خلال الفترة المقبلة تستهدف جميع مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة لها في المنطقتين الجنوبية والغربية.

بدوره، أوضح النفاتي أن المفوضية تعمل على تكثيف برامج التدريب لجميع كوادرها، خلال هذه الفترة ضمن الاستعدادات للعمليات الانتخابية المقبلة، بهدف تنفيذ الإجراءات الانتخابية، وفق «أعلى المعايير»؛ ما من شأنه تعزيز الشفافية والمصداقية في نتائج العملية الانتخابية.

ورشة تدريبية في بنغازي استعدادا للانتخابات، 16 مايو 2023. (مفوضية الانتخابات)