الغاوي يوجه بإجراء صيانة عاجلة لمنظومة الصرف الصحي في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بإجراء عمليات صيانة عاجلة لمنظومة الصرف الصحي في بلدية مسلاتة.

جاء ذلك بعد لقائه أمس الإثنين عميد المجلس البلدي مسلاتة المكلف فرج ميلاد عاشور وأعضاء المجلس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع الواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتناول الاجتماع الأوضاع العامة للبلدية، وخصوصا منظومة الصرف الصحي، حيث عرض عاشور تقريرا فنيا بشأن المنظومة وحاجتها إلى الصيانة والتجهيزات، وبعض المستلزمات لإعادة تشغيلها بكامل طاقتها.