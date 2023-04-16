الغاوي يتابع سير عمل شركة الأشغال العامة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، اليوم الأحد، مع أعضاء الجمعية العمومية لشركة الأشغال العامة مصراتة.

وتابع المجتعمون سير العمل بالشركة وخطتها لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطة «عودة الحياة» للمشروعات التنموية.

أسعار استرشادية لمشروعات البنية التحتية

ويوم الجمعة الماضي، عُقِد الاجتماع الثاني للجنة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية، وهي المشكَّلة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2023 لمراجعة الأسعار الاسترشادية للمشروعات.

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وقال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان إن الاجتماع الذي حضره مندوبون عن الأجهزة التنفيذية ناقش طرح آلية لجمع البيانات وإدراجها في لائحة البنود المستحدثة لبعض القطاعات الخدمية، على أن تكون مرفقة بجداول تحليل الأسعار، وفق أسعار السوق المحلية والأسواق العالمية.

جانب من اجتماع وزير الإسكان بحكومة الدبيبة مع شركة الأشغال العامة في مصراتة. (وزارة الإسكان)

جانب من اجتماع وزير الإسكان بحكومة الدبيبة مع شركة الأشغال العامة في مصراتة. (وزارة الإسكان)