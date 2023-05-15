الغاوي يبحث مشروع تحسين واجهة طرابلس البحرية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي مع جهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس، مشروعات تحسين واجهات مباني العاصمة، ومنها واجهة طرابلس البحرية.

ووجه الغاوي باستكمال العمل على مشروع تحسين الواجهة البحرية لطرابلس وصولا إلى ميدان الشهداء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

عرض مشروعات جهاز تنمية طرابلس

وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي لأهم المشروعات المنفذة من قبل جهاز تنمية طرابلس، ونسب الإنجاز بها.

- مهلة أسبوعين لإخلاء معهد تدريب مملوك لمصلحة أملاك طرابلس

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعضومة المهدي، ورئيس الجهاز رجب الدالي ونائبه وعدد من مديري الإدارات والمهندسين بالجهاز.