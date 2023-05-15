الدبيبة يؤكد ضرورة استكمال الاستراتيجية الوطنية للمياه في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، ضرورة استكمال الاستراتيجية الوطنية للمياه في ليبيا مع أهمية التنسيق مع إدارة جهاز النهر الصناعي لمعرفة المخزون الجوفي، مع تحديد تكلفة المتر المكعب من المياه وتوضيح الدعم المقدم للمواطن وتوجيهه إلى الاقتصاد في الاستهلاك.



جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر العلمي للموارد المائية والأمن المائي في ليبيا صباح اليوم الإثنين بمدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 خبير ومهتم محلي بشؤون المياه، وعدد من المنظمات الدولية المختصة في شؤون المياه والأمن المائي.

حصص الفرد السنوية من المياه في ليبيا

وقُدمت في مستهل أعمال المؤتمر، ورقة علمية ركّزت على البيانات الأساسية حول الموارد المائية ومقارنتها بالنمو السكاني وحصة الفرد السنوية من المياه المستخدمة.

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وقال رئيس اللجنة التحضيرية، إن أوراق علمية مختلفة سيجري تقديمها خلال المؤتمر الذي يختتم أعماله الأربعاء، وتركز على إعداد إستراتيجية وطنية للمياه في ليبيا تعمل مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه في ليبيا.

شكشك يدعو لدراسة التكلفة الحقيقية لمتر مكعب المياه

وأكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك «دور الموارد المائية وحمايتها، وضرورة دراسة التكلفة الحقيقية للمتر المكعب في ظل ارتفاع معدل الاستهلاك المفرط للمياه».

وشدد على «ضرورة الأخد بالدراسات السابقة لوضع استراتيجيات المياه، والانطلاق منها كحجر أساس لوضع الاسترتيجية الوطنية للمياه».

حضر المؤتمر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير النفط والغاز محمد عون ووزير التخطيط محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي للموارد المائية والأمن المائي في ليبيا بمدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس، 15 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يصافح أحد الحضور في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي للموارد المائية والأمن المائي في ليبيا بمدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس، 15 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي للموارد المائية والأمن المائي في ليبيا بمدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس، 15 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)