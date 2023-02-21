الدبيبة يبحث مشكلات النهر الصناعي بحضور الكبير وشكشك

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة خطة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي للعام 2023، والوقوف على المشكلات التي تواجهه.

حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر الجهاز، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية. كما شارك في الاجتماع وزراء الموارد المائية طارق بوفليقة، والمالية خالد المبروك، والتخطيط المكلف محمد الزيداني ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر.

صيانة 147 بئرا للمياه في منطقة الحساونة

وفي الأسبوع الماضي، عقد الدبيبة، اجتماعا مع اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، لمتابعة خطة صيانة 147 بئرا للمياه بمنطقة الحساونة جنوب غرب ليبيا، وزيادة الإمداد المائي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

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وخُصص الاجتماع لمتابعة خطة جهاز النهر الصناعي بشأن صيانة 147 بئرا عاطلة بمنطقة الحساونة، وتنفيذ مشروع الإمداد المائي (غدامس - زوارة - الزاوية)، الذي يغذي ما يزيد على 27 مدينة ومنطقة، وكذلك متابعة الإنتاج لآبار (السرير- تازربو- بنغازي) الذي ستجري من خلاله زيادة الإنتاجية إلى مليوني متر مكعب مقارنة بالإنتاج الحالي، والذي يصل حاليا إلى مليون و100 ألف متر مكعب.

الدبيبة في اجتماع موسع لمتابعة خطة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي للعام 2023، 21 فبارير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من اجتماع موسع عقده الدبيبة لمتابعة خطة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي للعام 2023، 21 فبارير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من اجتماع موسع عقده الدبيبة لمتابعة خطة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي للعام 2023، 21 فبارير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من اجتماع موسع عقده الدبيبة لمتابعة خطة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي للعام 2023، 21 فبارير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من اجتماع موسع عقده الدبيبة لمتابعة خطة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي للعام 2023، 21 فبارير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)