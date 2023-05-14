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بالصور: تخريج أول دفعة «علوم صحية» في جامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 14 مايو 2023, 10:26 صباحا
بالصور: تخريج أول دفعة «علوم صحية» في جامعة سرت
من حفل تخرج أول دفعة من كلية علوم صحية في جامعة سرت، 13 مايو 2023. (بوابة الوسط)
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احتفلت جامعة سرت بتخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية العلوم الصحية للعام الجامعي (2020 -2021). 

وبلغ عدد الخريجين 240 خريجا وخريجة فى ستة أقسام طبية علمية، بواقع 90 خريجا وخريجة في قسم التخدير، و70 خريجا في علوم الصيدلية و27 في تقنية الأسنان، و21 خريجا في العناية الفائقة، و19 خريجا في الأشعة، وسبعة خريجين في التمريض، وستة خريجين في المختبرات الطبية.

وألقيت عديد الكلمات خلال حفل التخرج، أمس السبت، أكدت الدور الفعال والمهم لكلية العلوم الصحية في تخريج الكوادر الفنية الطبية، في مجال الطب المساعد والتقنيات الطبية بمختلف التخصصات.

عروض علمية في حفل التخرج بكلية العلوم الصحية
كما تضمن الحفل تقديم عروض علمية وإعلامية تناولت دراسات علمية للخريجين وأنشطة الكلية المختلفة، واختتم بتقديم شهادات التخرج للخريجين وتكريم الأوائل منهم.

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حضر الحفل عضو المجلس البلدي سرت هنية أبوخريص، ورئيس جامعة سرت د.سليمان مفتاح الشاطر، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية د. محمد القبي، وعميد كلية العلوم الصحية د.عبدالحكيم سعد غيث، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء من هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية سرت، وأولياء أمور الخريجين.

من حفل تخرج أول دفعة من كلية علوم صحية في جامعة سرت، 13 مايو 2023. (بوابة الوسط)
من حفل تخرج أول دفعة من كلية علوم صحية في جامعة سرت، 13 مايو 2023. (بوابة الوسط)
من حفل تخرج أول دفعة من كلية علوم صحية في جامعة سرت، 13 مايو 2023. (بوابة الوسط)
من حفل تخرج أول دفعة من كلية علوم صحية في جامعة سرت، 13 مايو 2023. (بوابة الوسط)
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