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أمن السواحل بسرت: تخريج أول دفعة تدريبية في الغطس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 09:35 صباحا
أمن السواحل بسرت: تخريج أول دفعة تدريبية في الغطس
دورة تدريبية في الغطس تابعة لأمن السواحل، 14 مارس 2023. (فيسبوك)
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اُحتُفل بمحلة سرت المركز بتخريج أول دفعة في مجال الغطس التابعة لفرع الإدارة العامة لأمن السواحل، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال). 

وانتظم في الدورة التي تواصلت أسبوعين وتعد الأولى على مستوى البلدية 17 متدربا.

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خفر السواحل في سرت
ومن المقرر أن ينضم المتدربون إلى خفر السواحل والإنقاذ البحري ببلدية سرت. وتكثف الإدارة العامة لأمن السواحل إقامة الدورات التدريبية لوحدة الغوص وتأهيل عناصرها لأهمية هذه الوحدة في البحث وإنقاذ الأرواح وانتشال الجثث في عرض البحر.

دورة تدريبية في الغطس تابعة لأمن السواحل، 14 مارس 2023. (فيسبوك)
دورة تدريبية في الغطس تابعة لأمن السواحل، 14 مارس 2023. (فيسبوك)
دورة تدريبية في الغطس تابعة لأمن السواحل، 14 مارس 2023. (فيسبوك)
دورة تدريبية في الغطس تابعة لأمن السواحل، 14 مارس 2023. (فيسبوك)
دورة تدريبية في الغطس تابعة لأمن السواحل، 14 مارس 2023. (فيسبوك)
دورة تدريبية في الغطس تابعة لأمن السواحل، 14 مارس 2023. (فيسبوك)
دورة تدريبية في الغطس تابعة لأمن السواحل، 14 مارس 2023. (فيسبوك)
دورة تدريبية في الغطس تابعة لأمن السواحل، 14 مارس 2023. (فيسبوك)
دورة تدريبية في الغطس تابعة لأمن السواحل، 14 مارس 2023. (فيسبوك)
دورة تدريبية في الغطس تابعة لأمن السواحل، 14 مارس 2023. (فيسبوك)
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