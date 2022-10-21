إحباط هجرة 94 أفريقيا على شواطئ القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية إحباط عملية هجرة غير شرعية لنحو 94 مهاجرا، على شواطئ القره بوللي.

جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري بإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مفادها وجود عملية هجرة غير شرعية على شواطئ القره بوللي، وفق بيان صادر عن الإدارة.

وتمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أمس الخميس، من إحباط هذه العملية التي بلغ عدد المهاجرين فيها 94 شخصا من عدة دول أفريقية، بينهم 45 نساء و9 أطفال. وجرى اتخاد كل الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة، فيما جرى نقل المقبوض عليهم إلى جهاز الهجرة لاتخاد ما يلزم من إجراءات.

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اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجرة وإعادتهم إلى ليبيا

وتتحمل ليبيا العبء الكبير في استقبال المئات من اللاجئين أسبوعيا متسللين من الحدود الجنوبية وصولا إلى تدفقهم على سواحلها أملا في بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، وفق عدة منظمات.

ومنذ بداية 2022 وحتى نهاية أغسطس جرى اعتراض ما يقرب من 13 ألف مهاجر وإعادتهم إلى الاحتجاز في ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

كما جرى اعتراض 32450 شخصا رسميا من قبل السلطات الليبية في العام 2021، واتهمت منظمة «فرونتكس» وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي بمساعدة خفر السواحل الليبي باستخدام طائرات دون طيار لنقل المعلومات المصممة لتسهيل عمليات الاعتراض والإعادة رغم «الأدلة الدامغة على تعذيب واستغلال المهاجرين واللاجئين» في ليبيا.

إحباط هجرة 94 أفريقيا على شواطئ القره بوللي، 20 أكتوبر 2022. (إدارة العمليات الأمنية)

إحباط هجرة 94 أفريقيا على شواطئ القره بوللي، 20 أكتوبر 2022. (إدارة العمليات الأمنية)

إحباط هجرة 94 أفريقيا على شواطئ القره بوللي، 20 أكتوبر 2022. (إدارة العمليات الأمنية)