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استطلاع أممي: 3 من كل 5 مهاجرين في ليبيا «عاطلون».. والتشاديون بين أكبر خمس جنسيات مقيمة بالبلاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 12:31 مساء
استطلاع أممي: 3 من كل 5 مهاجرين في ليبيا «عاطلون».. والتشاديون بين أكبر خمس جنسيات مقيمة بالبلاد
مهاجرون جرى إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، 28 أبريل 2022. (القوات البحرية)
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كشفت منظمة الهجرة الدولية أن ثلاثة من كل خمسة مهاجرين عاطلين عن العمل في ليبيا، مشيرة إلى أن التشاديين ضمن أكبر خمس جنسيات مقيمة في البلاد.

وحدد برنامج «مصفوفة تتبع النزوح» في ليبيا، التابع للمنظمة، نحو 667 ألفا و440 مهاجرا من أكثر من 41 جنسية يتوزعون على 100 بلدية ليبية، وذلك خلال جولة استطلاعية ما بين شهري مايو ويونيو الماضيين.

ارتفاع معدل البطالة بين المهاجرين
ويؤثر استمرار حالة عدم اليقين السياسي في ليبيا سلبا على اقتصاد البلاد؛ إذ لا يزال هذا الوضع يمثل تحديا للمهاجرين، خصوصا الوافدين الجدد الذين يواجهون آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد والتضخم والأمن. كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة بين المهاجرين الذين التقاهم معدو التقرير، بنسبة 22%، حيث لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، (17% فبراير 2020).

وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة كان أعلى بين النساء المهاجرات 34%، من الذكور 20%، وكذلك بين أولئك الذين وصلوا قبل أقل من ستة أشهر، 54%، وبين الفئات العمرية الأصغر، خصوصا أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة. في وقت لا تزال الصعوبات المالية هي القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة لغالبية المهاجرين، 59% الذين جرى مقابلتهم، يليها نقص وثائق الهوية 47%.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل الوضع الأمني متقلبا مع وقوع اشتباكات متقطعة في طرابلس في مايو ويونيو حيث لا تزال حالة عدم الاستقرار التي طال أمدها ودور العناصر المسلحة والاشتباكات تؤثر على المهاجرين والليبيين.

مخاطر أمنية
وحدد نحو 17% من المهاجرين الذين التقاهم معدو التقرير، القضايا المتعلقة بالأمن مثل الهجمات والاعتداءات باعتبارها «واحدة من الصعوبات الرئيسية الثلاث التي واجهوها». فيما أفاد الأفراد الذين يفتقدون لوثائقهم بأنهم أكثر عرضة للمضايقة أو الابتزاز أو الاحتجاز عند نقاط التفتيش من بين مخاطر أخرى.

وكشفت المنظمة في استطلاعها أن أكثر من اثنين من كل خمسة مهاجرين، 46%، حصلوا على وظائف في قطاعات مثل البناء، والزراعة، وكذلك النظافة. أما 14% منهم فيعملون في قطاع الحرف وإصلاح السيارات والخياطة والحدادة أو النجارة.

التحويلات المالية مهمة للتشاديين في ظل أوضاع بلادهم الصعبة
وأكد التقرير أن لانخفاض التحويلات المالية إلى بلدانهم عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة، فقد كشفت دراسة حديثة للمنظمة الدولية للهجرة في تشاد سلطت الضوء على أن متوسط الأموال الذي يتلقاها التشاديون من ذويهم في ليبيا كان أكثر من المتوسط الشهري للراتب ببلادهم.

وقال إن تلك التحويلات أنقذت أسرهم التي لا تجد دخلا في تشاد، حيث أعلنت حكومة إنجامينا حالة الطوارئ نظرا للتأثير الخطير لنقص الغذاء وانعدام الأمن في البلاد، التي تواجه أسوأ موسم زراعي خلال عشر سنوات.

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وبخصوص أكثر الجنسيات المقيمة في ليبيا فأن مهاجري النيجر يتصدرون القائمة بأكثر من 160 ألفا بنسبة 24%، من إجمالي المقيمين، يليهم المصريون بواقع 136 ألفا بنسبة 20%، والسودان 119 ألفا، يتبعهم التشاديون بأكثر من 88 ألفا بنسبة 13%، ونيجيريا 31 ألف مهاجر، وسورية 23 ألف مهاجر.

وينتشر هؤلاء تحديدا في مناطق طرابلس 17%، وبنغازي 11%، ومصراتة 11%، وأجدابيا 9%، والزاوية 7%، والجفارة 6%.

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