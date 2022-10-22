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إنقاذ 21 مهاجرا قرب سواحل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 03:01 مساء
إنقاذ 21 مهاجرا قرب سواحل طرابلس
جانب من إنقاذ المهاجرين قرب سواحل القره بوللي، ( وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوطنية الموقتة إنقاذ 21 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب صيد قرب سواحل طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن «الزورقين 50 و51» التابعين لفرع الإدارة العامة لأمن السواحل طرابلس، ونقطة القره بوللي، تمكنوا من إنقاذ هؤلاء المهاجرين الذين كانوا على متن قارب صيد مساء أمس الجمعة.

وأوضح البيان أن الإنقاذ جرى «بإشراف مباشر من قبل مدير الادارة العامة لأمن السواحل، وبالتنسيق مع ضابط الخفر بغرفة السيطرة، ورئيس قسم الدوريات البحرية بالإدارة، وبالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بادارة العمليات الأمنية».

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إحباط هجرة غير شرعية لـ 94 شخصا
والجمعة الماضية، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية إحباط عملية هجرة غير شرعية لنحو 94 مهاجرا، على شواطئ القره بوللي.

وكان بين من حاولوا الهجرة 45 نساء وتسعة أطفال. وجرى اتخاد الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة، فيما نُقل المضبوطين إلى جهاز الهجرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جانب من إنقاذ المهاجرين قرب سواحل القره بوللي، ( وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من إنقاذ المهاجرين قرب سواحل القره بوللي، ( وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من إنقاذ المهاجرين قرب سواحل القره بوللي، ( وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من إنقاذ المهاجرين قرب سواحل القره بوللي، ( وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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