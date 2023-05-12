نشر القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجالس بلديات زوارة ودرج والجليدة

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الخميس، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس البلدي ببلديات درج وزوارة والجليدة، دون تقديم أي اعتراض عليها من ذوى المصلحة، وبعد انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس.

وبلغت القوائم النهائية المعتمدة رسميًا لخوض المنافسة لانتخاب المجلس البلدي درج 3️ قوائم، فيما بلغ عدد القوائم النهائية المصادق عليها لبلدية زوارة 8️ قوائم، وقائمة واحدة لبلدية الجليدة، وفق نظام القائمة المغلقة ودون تقديم اعتراضات عليها.

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وحثَّت اللجنة المركزية المرشحين بالقوائم النهائية على ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ومنع ممارسة أي نشاط يتعلق بالحملة الانتخابية إلا بعد الإعلان عنها رسميًا من قبل اللجنة المركزية، ويتم تحديد سقف للحملة الانتخابية لكل قائمة مرشحة.

ونشرت اللجنة المركزية القوائم النهائية عبر الروابط الإلكترونية التالية:

- القوائم النهائية المرشحة لانتخابات المجلس البلدي درج عبر هذا الرابط

- القوائم المترشحة لانتخابات المجلس البلدي زوارة عبر هذا الرابط

- القوائم المترشحة لانتخابات المجلس البلدي الجليدة عبر هذا الرابط