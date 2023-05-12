فتح باب تسجيل الناخبين في بلدية الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الخميس، إجراء انتخابات بلدية الجفرة وفتح باب تسجيل الناخبين بها.

وخاطبت اللجنة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، الراغبين بالمشاركة في العملية الانتخابية بالتسجيل، لافتة إلى أن الأمر يجرى تقنيًا بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني، ورقم المركز الانتخابي، مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطنى لمالك الرقم الهاتف.

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وحثّت المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات المحلية، وإعطاء صوتهم في العملية الانتخابية بحرية ووعين مطمئنة بأن اللجنة المركزية تعمل لضمان نزاهة الانتخابات وعدم وجود أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على قراراتهم الحرة والمستقلة.