مندوب روسيا: الغرب طالب المحكمة أن تكون سترًا لجرائمه في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

جدّد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة انتقاده للمحكمة الجنائية الدولية ودورها في ليبيا، معتبرًا أن «الغرب طالب المحكمة أن تكون سترًا لجرائمه في ليبيا»، وفق ما جاء في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا اليوم الخميس.

وقال الدبلوماسي الروسي إن المحكمة الجنائية الدولية «تنفذ مهامها بحسب الإملاءات الغربية»، منتقدًا حضور المدعي العام للمحكمة كريم خان ومثوله أمام المجلس لتقديم إحاطته النصف سنوية بشأن الحالة في ليبيا.

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وذكر الدبلوماسي الروسي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن حلف شمال الأطلسي «ناتو» قد «ارتكب جرائم حرب في ليبيا ولم تلتفت له المحكمة الجنائية الدولية التي تعمل ما يحلو لها ولا تخالف ما يريده أسيادها»، متهمًا الولايات المتحدة بممارسة الخداع.