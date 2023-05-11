د. أبوسنينة: بيانات «المركزي» تفقد أهميتها كأداة للرقابة و«الفائض غير حقيقي»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الاقتصادي الليبي د. محمد أبو سنينة إن ما تظهره بيانات المصرف المركزي من فائض بين إيرادات الخزانة العامة خلال الشهور الأربعة الماضية مقارنة بالمصروفات لايعبر عن فائض حقيقي، مشيرا إلى أن عدم تضمين مصروفات عدة جهات منها المؤسسة الوطنية للنفط يشكل تشويها في بيانات الإنفاق العام الفعلي، و قد يقلب الفائض «الحسابي» إلى عجز حقيقي.

وأضاف أبوسنينة في تعليق على بيانات النشرة الشهرية للمصرف الصادرة أمس، أن الإيرادات البالغة 31.9 مليار دينار مقارنة بمصروفات قيمتها 24.9 مليار دينار تظهر فائضًا بواقع سبعة مليارات دينار، وهو في الواقع «فائض غير حقيقي»، نظرًا لوجود التزامات أخرى على وزارة المالية واجبة السداد، لم يجر الوفاء بها.

التزامات لم ترد في بيان المركزي

وأوضح أن تلك الالتزامات تتمثل في مرتبات بعض الجهات التي لم يجر الإفراج عنها لمختلف الأسباب، وعدم صرف كامل علاوة الأسرة والأطفال، وديون صندوق الضمان، وغيرها من الالتزامات الأخرى، حسب مقال نشره على صفحته بموقع «فيسبوك».

وقال أبوسنينة إنه في غياب موازنة معتمدة للإيرادات المتوقعة والنفقات المتوقعة خلال تلك الفترة، ولكل بند على حدة، تفقد هذه البيانات أهميتها كأداة للرقابة، ويفقد مصرف ليبيا المركزي دوره في مراقبة تسييل مختلف بنود الانفاق وفقًا للحسابات التي يحتفظ بها لكل بند من بنود الانفاق، كجهة معنية بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

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الحكومة المستهلك الرئيس لإيرادات النقد الأجنبي

وأضاف إن الحكومة والجهات التابعة استحوذت لها على 57% من مصروفات النقد الأجنبي، بينما لم تستحوذ المصارف التجارية (القطاع الخاص والأفراد) التي تتعامل مع الجمهور وتوفر النقد الأجنبي لمختلف الأغراض إلا على 43% من مصروفات النقد الأجنبي خلال الفترة نفسها، وهذا يشكل تشوهًا آخر في الاقتصاد، عندما تكون الحكومة ومؤسساتها هي المستهلك الرئيس لإيرادات النقد الأجنبي الذى يتأتى عن تصدير النفط الخام والغاز، ويشكل المورد الوحيد للنقد الأجنبي.

وقال «طالما أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بشكل مباشر باستيراد المحروقات، وعدم تضمين مصروفاتها ضمن إجمالي الإنفاق العام، فهذا يعني أن الإنفاق العام الفعلي أكبر بكثر مما تظهره هذه البيانات، وهذا الأسلوب في توفير المحروقات يشكل تشوهًا في الإنفاق العام، حيث قد ينقلب الفائض الذي يظهره بيان الإيرادات إلى عجز خلال الفترة، وبهذا تفقد البرمجة المالية التي تعمل وفقًا لها الحكومة المصداقية، وتفقد السياسة المالية دورها ضمن السياسات الاقتصادية والسياسات العامة للدولة».

الاقتصاد الليبي يعاني من فجوتين

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن تحقيق عجز في إيرادات النقد الأجنبي المورد لمصرف ليبيا المركزي، مقارنة باستخدامات النقد الأجنبي والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي، وبما مقداره 8.8 مليار دولار، فذلك يرتب عجزًا في ميزان المدفوعات، وعبئًا على احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف ليبيا المركزي.

وإذا اقتصرنا على الإيرادات النفطية التي تحققت خلال الفترة والتي بلغت 19.1 مليار دينار، أي باستبعاد الإتاوات التي جرى تحصيلها وتخص سنوات سابقة والتي تبلغ 10.3 مليار دينار، ستكون النتيجة عجزًا في الإيرادات العامة مقارنة بالنفقات العامة خلال الفترة نفسها، مما يعني أن الاقتصاد الليبي يعاني في الواقع من فجوتين؛ عجز في ميزان المدفوعات وعجز في موازنة الإيرادات والنفقات، بمعنى آخر يعتبر الاقتصاد في حالة أزمة، وأوضاعه المالية غير قابلة للاستدامة.