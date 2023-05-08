المركزي: 19.1 مليار دينار إيرادات النفط من يناير إلى أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، اليوم الإثنين، أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية بلغ 19.1 مليار دينار، في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وذكر المصرف المركزي في بيان النفقات والإيرادت في الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أبريل الماضي، أن إيرادات الإتاوات النفطية بلغ 1.7 مليار دينار.

31.9 مليار دينار إيرادات الدولة من يناير إلى أبريل

وبلغ إجمالي الإيرادات في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 31.9 مليار دينار، حسب المصرف المركزي.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضي بلغت 15.05 مليار دولار، منها 6.55 مليار دولار استخدامات المصارف التجارية.