ضبط متهم بسرقة أسطوانات غاز في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، ضبط شخص بتهمة سرقة أسطوانات غاز من داخل منزل وشركة بدائرة مركز شرطة بن غشير.

وسبق أن قيدت الجريمة ضد مجهول، لكن تحريات مكتب البحث الجنائي طرابلس قادت إلى تحديد هوية المتهم، وجرى ضبطه متلبسًا على متن دراجة هوائية زرقاء اللون، ويرتدي قناعا وقفازات وبحوزته مجموعة مفاتيح، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكابه واقعة السرقة رفقة شخص أخر، مفيدا بأنهما قاما ببيع أسطوانات الغاز المسروقة بمنطقة «عبدالجليل» وتقاسما المبلغ فيما بينهما.

المتهم يحاول الانتحار

واعترف المتهم أيضا بسرقته أجهزة كمبيوتر وشاشة نوع «سامسونج» ودراجة هوائية من داخل شركة «الحداثة» للاتصالات في منطقة «بن عاشور» وبيعه المسروقات.

اتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل المتهم إلى مركز شرطة باب بن غشير، لإحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص. وحاول المتهم الانتحار داخل الحبس الاحتياطي، لكن جرى إسعافه وتقديم الرعاية الطبية له ونقله إلى مستشفى طرابلس المركزي.