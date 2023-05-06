القبض على تشكيل عصابي يمتهن بيع واستبدال إسطوانات غاز الطهي المقلدة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن بيع واستبدال إسطوانات غاز الطهي المقلدة، وهو ما يعد غشا في الصناعات الوطنية، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية صباح اليوم السبت.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس تلقت معلومات عن وجود أشخاص يقومون ببيع واستبدال إسطوانات غاز الطهي المقلدة عن طريق استبدالها بمستودعات الغاز التابعة لشركة البريقة. وبناء على ذلك، باشر أعضاء الوحدة عمليات التحري وجمع المعلومات.

100 دينار مقابل استبدال الأسطوانة

وأكد الوزارة القبض على شخصين داخل أحد المستودعات وهما يقومان باستبدال إسطوانات مقلدة، جرى نقلها إلى مقر مكتب البحث الجنائي طرابلس، وبالاستدلال معهما اعترفا بوجود شخص ليبي ومعه شخص آخر أفريقي الجنسية يمتلك مستودع بمنطقة الدريبي ولديه حوالي 15 إسطوانة مقلدة؛ كما أفادا بأن صاحب المستودع يقوم باعطائهما 100 دينار مقابل كل إسطوانة يجري استبدالها.

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وأضافت أنه على الفور ألقي القبض على صاحب المستودع وشخص أفريقي كان معه وكذلك ضبط الإسطوانات المقلدة، وبالاستدلال معهما اعترفا بأن الإسطوانات المضبوطة «مقلدة وهما على علم بذلك ويقومان باستبدالها بمشاركة الشخصين الأخرين»، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالته إلى مركز شرطة غوط الشعال.

مخاطر أسطوانات الغاز المقلدة

وذكرت وزارة الداخلية بتنبيه شركة البريقة لتسويق النفط في أوقات سابقة من مخاطر الإسطوانات المقلدة مجهولة المصدر لما ينتج عنها من مخاطر على المواطنين لافتقارها للمعايير ومواصفات السلامة؛ مشيرة إلى تسجيل عدة وفيات وإصابات جراء الإسطوانات المقلدة.

وتنص المادة (365) من قانون العقوبات الليبي بشأن «الغش ضد الصناعات الوطنية» على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريقة أخرى على ترويج منتجات صناعية في الأسواق الوطنية أو الأجنبية بأسماء أو علامات أو أمارات مميزة مقلدة أو محرفة فتسبب بذلك في إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية.