ضبط وافدين يتاجران بإسطوانات غاز الطهي بالمخالفة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، عن ضبط شخصين من الوافدين أثناء قيامهما ببيع أسطوانات غاز الطهي بالمخالفة، وذلك من قبل أعضاء التحريات التابعين لمركز شرطة بوعطني.

وأوضحت المديرية أن المتهمين ألقي القبض عليهما أثناء استقلالهما مركبة آلية نوع «فولكس واجن» على متنها 24 أسطوانة غاز طهي بعد تلقي بلاغ بشأنها لبيع الأسطوانة الواحدة بسعر 40 دينارا بالمخالفة.

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وأضافت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهمين نقلا إلى مركز شرطة بوعطني للاستدلال حيث الأول يُدعى «ب.ه.ح» من مواليد 1997 والثاني يُدعى «أ.أ.ع» من مواليد 2004.

وأكدت أنهما اعترفا بشراء الأسطوانات من أحد العمال بمستودع لبيع الغاز بشارع وكيل «هيونداي» بمنطقة بوعطني بسعر 20 دينارا للأسطوانة الواحدة، وبيعها بمبلغ 40 دينارا للمواطنين، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السيارة التي كانت تحمل أسطوانات غاز الطهي المضبوطة بحوزة الوافدين في بنغازي. (مديرية الأمن)

أحد الأشخاص الوافدين بعد القبض عليه للتجارة في أسطوانات غازي الطهي بالمخالفة في بنغازي. (مديرية الأمن)

أحد الأشخاص الوافدين بعد القبض عليه للتجارة في أسطوانات غازي الطهي بالمخالفة في بنغازي. (مديرية الأمن)