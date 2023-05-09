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شاهد في «وسط الخبر»: هل تُغيّر مناورات جويلي من التوازنات السياسية؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 11:34 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: هل تُغيّر مناورات جويلي من التوازنات السياسية؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 9 مايو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على التحركات العسكرية للقوات التي تتبع آمر المنطقة العسكرية الجبل الغربي التابعة للمجلس الرئاسي اللواء أسامة جويلي، في محيط العاصمة طرابلس، وهو ما يثير تساؤلات حول الغاية من ورائها.

تتزامن تلك التحركات والمناورات التعبوية مع اجتماعات عقدها جويلي مع قيادات عسكرية، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت رسائل سياسية أم مقدمة لتحرك عسكري أوسع نطاقًا يهدد بعودة أجواء التوتر العسكري مرة أخرى.

- جويلي يشهد مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة بالمنطقة العسكرية الجبل الغربي

وحول تداعيات ودلالات مناورات جويلي التعبوية، فتح البرنماج نقاشًا مع كل من: الأكاديمي المتخصص في السياسة الاستراتيجية د.محمود إسماعيل الرملي، والمحلل السياسي فيصل بالرايقة، والأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي.

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