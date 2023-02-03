جويلي يشهد مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة بالمنطقة العسكرية الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

شهد آمر المنطقة العسكرية الجبل الغربي التابعة للمجلس الرئاسي اللواء أسامة جويلي، مشروعا للرماية بالأسلحة الخفيفة لإحدى الكتائب التابعة للمنطقة.

وأوضحت المنطقة العسكرية الغربية في بيان، اليوم الجمعة، أن المشروع الذي جرى تنفيذه يوم الأربعاء، يأتي في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لوحدات المنطقة العسكرية وفي إطار الرفع من المستوى القتالي لهذه الوحدات.

- جويلي يشرف على تخريج الدفعة الثانية من القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية

وأضافت أن مشروع الرماية بالأسلحة الخفيفة بالذخيرة الحية نفذته «كتيبة المقر» التابعة للمنطقة العسكرية الجبل الغربي بحضور الجويلي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الانتهاء من الدروس النظرية للمجموعة الثانية التابعة لكتيبة المقر.

مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة بالمنطقة العسكرية الجبل الغربي، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المنطقة العسكرية الغربية)

جويلي يشهد مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة بالمنطقة العسكرية الجبل الغربي، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المنطقة العسكرية الغربية)

مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة بالمنطقة العسكرية الجبل الغربي، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المنطقة العسكرية الغربية)

جويلي يشهد مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة بالمنطقة العسكرية الجبل الغربي، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المنطقة العسكرية الغربية)

جويلي يشهد مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة بالمنطقة العسكرية الجبل الغربي، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المنطقة العسكرية الغربية)

مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة بالمنطقة العسكرية الجبل الغربي، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المنطقة العسكرية الغربية)

مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة بالمنطقة العسكرية الجبل الغربي، الأربعاء 1 فبراير 2023. (المنطقة العسكرية الغربية)