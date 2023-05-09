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شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 10:19 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 9 مايو 2023.
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سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على تنظيم جامعة السلام الدولية في بنغازي جلسة حوارية بعنوان «الأزمة السودانية وتداعياتها وتأثيرها على دول الجوار» والتي ناقشت جملة من المواضيع أهمها إيقاف الحرب الأهلية السودانية ومدى تأثيرها على القارة الأفريقية بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص.

أسبوع المرور العربي بالجفرة
وتطرق البرنامج إلى تنظيم قسم المرور بمديرية أمن الجفرة محاضرات توعوية تثقيفية لطلاب المدارس بمناطق البلدية «هون وودان وسوكنة والفقهاء وزلة» بمناسبة أسبوع المرور العربي.

وتناولت المحاضرات التي نُظِّمت تحت شعار «قوانين المرور أسلوب حضاري»، التعريف بقوانين المرور التي تنظم حركة السير المروري على الطرقات وما تحمله من إشارات وعلامات توضح معالم الطريق سواء داخل المدن أو خارجها والتي تعمل على سلامة الجميع وتحافظ على حياة المواطن والأملاك.

موسم جز الأغنام بمدينة الخمس
ورصد البرنامج بدء موسم جزّ صوف الأغنام، المعروف محليًا باسم موسم «الجلامة» في الخمس، حيث يُجزّ صوف الأغنام للاستفادة منه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. وللجلامة طقوس تراثية خاصة يتوارثها الليبيون ترتبط بأغانٍ شعبية ينشدها الجلامة، تتناول موضوعات عديدة اجتماعية وسياسية وعاطفية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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