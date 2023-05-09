المنفي يقيم حفل معايدة في طرابلس ويستقبل عددا من السفراء المعتمدين لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أقام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، حفل معايدة لمناسبة عيد الفطر المبارك بالقصر الرئاسي في طرابلس، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من وزراء الحكومة والسفراء المعتمدين لدى ليبيا وفي مقدمتهم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وحضر الحفل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة فريق حسين العائب، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، ووزير النفط والغاز محمد عون، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

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وقال المكتب الإعلامي إن السفراء قدموا التهنئة للمنفي بهذه المناسبة متمنين السلام والازدهار لليبيا، وأن تعبر البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، مشيدين في الوقت ذاته بجهود المجلس الرئاسي، في إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.

حفل المعايدة لمناسبة عيد الفطر الذي أقامه المنفي في طرابلس، الثلاثاء 9 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

حفل المعايدة لمناسبة عيد الفطر الذي أقامه المنفي في طرابلس، الثلاثاء 9 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

حفل المعايدة لمناسبة عيد الفطر الذي أقامه المنفي في طرابلس، الثلاثاء 9 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

حفل المعايدة لمناسبة عيد الفطر الذي أقامه المنفي في طرابلس، الثلاثاء 9 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

حفل المعايدة لمناسبة عيد الفطر الذي أقامه المنفي في طرابلس، الثلاثاء 9 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

حفل المعايدة لمناسبة عيد الفطر الذي أقامه المنفي في طرابلس، الثلاثاء 9 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

حفل المعايدة لمناسبة عيد الفطر الذي أقامه المنفي في طرابلس، الثلاثاء 9 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

حفل المعايدة لمناسبة عيد الفطر الذي أقامه المنفي في طرابلس، الثلاثاء 9 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

حفل المعايدة لمناسبة عيد الفطر الذي أقامه المنفي في طرابلس، الثلاثاء 9 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)