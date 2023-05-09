مؤسسة النفط: نوفر 800 ـ 920 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لمحطات الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي ما توفره لمحطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي في كل أنحاء ليبيا يتراوح بين 880 ـ 920 مليون قدم مكعب يوميا.

وأشارت إلى أن محطات الطاقة تتضمن تلك المربوطة بكل من خط الغاز البريقة ـ بنغازي، و خط مليتة ـ مصراتة، وخط الفارغ ـ السرير، وأيضا خط الوفاء ـ الرويس، حسب بيانات تشرتها المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت المؤسسة أن نحو ما يتراوح بين 75 ـ 85 مليون قدم مكعب من الغاز محالة يوميا إلى محطة كهرباء السرير من حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط.

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وقالت إن نصيب محطة كهرباء الرويس يتراوح بين 125 ـ 160 مليون قدم مكعب يوميا، محالة إليها من خط الغاز الوفاء ـ مليتة، فيما يخص محطة مصراتة المزدوجة 90 ـ 100 مليون قدم مكعب يوميا محالة إليها من خط الغاز الساحلي الغربي مليتة ـ مصراتة.

وحسب بيانات المؤسسة، فإن محطة كهرباء الزاوية تحصل على ما يتراوح بين 140 ـ 160 مليون قدم مكعب يوميا من خط الغاز الساحلي الغربي مليتة ـ مصراتة. بينما يصل محطة الزويتينة الغازية إلى ما يتراوح بين 80 ـ 110 ملايين قدم مكعب يوميا محالة إليها من خط الغاز الساحلي الشرقي البريقة ـ بنغازي.

وكذلك تحصل محطة شمال بنغازي على ما يتراوح بين 120 ـ 140 مليون قدم مكعب يوميا من خط الغاز الساحلي الشرقي البريقة ـ بنغازي، في حين يجري تزويد محطة أوباري بما يتراوح بين 15 ألف ـ 25 ألف برميل نفط خام يوميا من حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس.