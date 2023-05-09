لجنة متابعة ميزانية مؤسسة النفط تبحث تطوير وصيانة خطوط الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت لجنة متابعة تنفيذ ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، تطوير وصيانة خطوط الغاز وزيادة قدرة الإنتاج، وأعمال صيانة مجمع مليتة، والبرنامج التدريبي المعتمد لتطوير الموراد البشرية، ومشروعات التطوير للعام 2023.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد بديون مجلس الوزراء، عرضا تفصيليا حول صيانة وتحديث خط الغاز «البريقة - مصراتة» وعودته للعمل بعد توقفه لنحو 12 عاما، وفق بيان صادر منصة «حكومتنا» الرسمية.

- بعد توقف 12 عامًا.. عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بمعدل 100 مليون قدم مكعب يوميًا

- ضوء أخضر بـ«عَمرة شاملة» لمجمع مليتة الصناعي وحقلي بحر السلام والوفاء

إنجاز العمرة الجسيمة لمجمع مليتة

وحسب بن قدارة، فمن المقرر أن يسهم الخط في نقل الغاز لمحطات الكهرباء بمقدار 150 مليون قدم مكعب قابلة للزيادة، مع تصدير الفائض.

كما تحدث رئيس مؤسسة النفط عن إنجاز العمرة الجسيمة لمجمع مليتة، في وقت قياسي وبكفاءات ليبية بعد أن كانت مؤجلة منذ العام 2014.

وتطرق اجتماع لجنة المتابعة إلى الخطة التدريبية المعدة من قبل مؤسسة النفط للخريجين الجدد المقبولين بالمؤسسة. حيث أكدت اللجنة ضرورة أن تكون البرامج التدريبية هادفة وواضحة الأهداف، وتسهم في دفع دماء جديدة للمؤسسة وقطاع النفط.