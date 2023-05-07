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شاهد في «هنا ليبيا»: مسابقة المرشد النفسي بطرابلس.. واجتماع أمني في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 09:22 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: مسابقة المرشد النفسي بطرابلس.. واجتماع أمني في طبرق
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 7 مايو 2023.
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سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على انطلاق مسابقة المرشد النفسي بطرابلس بمدرسة شهداء عين زارة للتعريف بمهام المرشد النفسي وعمله في المؤسسات التعليمية وتثقيف وتوعية المجتمع المحلي بدوره والمهام المنوطة به.

اجتماع أمني في طبرق
كما تطرق البرنامج إلى الاجتماع الموسع الذي عُقِد أمس السبت بديوان بلدية طبرق بحضور القيادات الأمنية والحكماء وأعيان المدينة لمناقشة ظاهرة انتشار السلاح والقتل، الذي وصل إلى داخل مركز طبرق الطبي، حيث شدد عميد البلدية طبرق فرج بوالخطابية على ضرورة فرض غرامات مالية ضد حاملي السلاح، وذلك بعدما شهدت مدينة طبرق 8 حالات قتل مسلح خلال شهر رمضان المبارك.

الإعلان عن انطلاق مؤتمر ليبيا للتحكيم
وتطرق البرنامج إلى الإعلان عن انطلاق المؤتمر الدولي للتحكيم تحت شعار «الواقع والآفاق» بتعاون مشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، المزمع إقامته يومي 28-29 مايو الجاري، بالعاصمة طرابلس.

ويستهدف المؤتمر دراسة واقع التحكيم التجاري في ليبيا، واستنطاق خبرات بعض الدول في هذا المجال، وتوصيف المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة القضايا بالدولة الليبية حيال نظر الدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة على الدولة بالخارج، ومحاولة إنعاش المشاريع المتوقفة منذ سنة 2011؛ بغية الرفع من الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الاستثمار نحو البناء.

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