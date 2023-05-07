وزارة الداخلية تبدي استعدادها لحلحلة أي عوائق تواجه تطوير البوابات الأمنية بالطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط

أبدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استعدادها لحلحة أي عوائق تواجه تنفيذ المشاريع الخاصة ببناء وتطوير البوابات الأمنية على الطريق الساحلي.

جاء ذلك على لسان وكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع مدير شركة أوروبا للأعمال والاستراتيجيات فرع ليبيا، فنسنت سوجير، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، والمستشار الأمني بالشركة جلال غيث، والمنسق العام لمشاريع الشركة في ليبيا صالح أبو دبوس.

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة المشاريع التي تنفذها الشركة في بناء وتطوير البوابات الأمنية بالطريق الساحلي ونسبة الإنجاز فيها لاستكمال تجهيزها.

وأضافت الوزارة أن وكيلها للشؤون العامة اللواء محمود سعيد أبدى خلال الاجتماع «الاستعداد لحلحلة أي عوائق تواجه تنفيذ المشاريع الخاصة في تطوير هذه البوابات الأمنية».