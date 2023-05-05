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عدد من أهالي الزاوية يعلنون استمرار الاعتصام في ميدان الشهداء بالمدينة.. ويؤكدون دعم «لجنة الـ15»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 03:14 مساء
عدد من أهالي الزاوية يعلنون استمرار الاعتصام في ميدان الشهداء بالمدينة.. ويؤكدون دعم «لجنة الـ15»
عدد من أهالي الزاوية يعلنون استمرار اعتصامهم بميدان الشهداء في المدينة، 5 مايو 2023، (صورة من مقطع فيديو)
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أعلن عدد من أهالي الزاوية استمرار الاعتصام في ميدان الشهداء بالمدينة، مؤكدين دعمهم «لجنة 15» حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في «استعادة استقرار المدينة ومكافحة الجريمة والفساد».

جاء ذلك في بيان اليوم خلال فعالية أطلقوا عليها «جمعة الإصرار وتصحيح المسار» شارك فيها العشرات من أبناء المدينة، حسب ما ظهر في مقطع فيديو منشور على صفحة «حراك تصحيح المسار الزاوية الكبرى» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رفض دعاة الحرب بين أبناء الزاوية
وأورد البيان في بدايته «تأكيد شباب ومشايخ الزاوية الكبرى دعمهم الكامل لحراك تصحيح المسار ومطالب أهالي المدينة التي توجت بـ(الموافقة على) الانتخابات البلدية المقبلة»، مشدداً على «سلمية الحراك وعدم تغليبه طرف على آخر أو نكون دعاة للحرب ضد أبناء المدينة الواحدة»، ودعا إلى «عدم الانجرار وراء الشائعات وصفحات الفتنة»

وأشاد البيان بجهود أهالي المدينة، والأجهزة الأمنية الداعمة للحراك ومطالبه، مؤكداً «الوقوف صفاً واحداً مع لجنة الـ 15 التي استمدت شرعيتها من الحراك والحكومة والمجلس الرئاسي ورئاسة الأركان وحرصها على تنفيذ مطالب أهالي المدينة المتمثلة في السعي نحو دعم الاستقرار ومحاربة الفساد والجريمة وأوكار بيع المخدرات»، واختتم بالإشارة إلى استمرار الاعتصام في ميدان الشهداء ولا تهاون حتى تتحقق مطالبنا.

مطالب أهالي الزاوية
وبدأت الأحداث في الزاوية إثر تداول مقاطع فيديو نهاية شهر أبريل الماضي، قال نشطاء إنها لـ«شباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات»، بعدها توالت بيانات صادرة عن سكان وأهالي في مدينة الزاوية لدعم الحراك الذي دعا لـ«العصيان المدني» وإلى «إيقاف المجلس البلدي وأعضائه ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات بلدية جديدة، وإيقاف مدير أمن الزاوية ومثوله أمام القضاء، وإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة بشكل نهائي من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها».

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والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وفدًا من مدينة الزاوية يوم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس الحكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات العامة،

وكلف المنفي، باعتبار المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش»، الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني في مدينة الزاوية بدعم كامل من رئيس الحكومة.

ووجه بتشكيل فريق أمني من القيادات العسكرية من أبناء المدينة لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الأمن، وذلك بعدما استمع إلى ممثلي الحراك المدني ومطالبهم حيث أكدوا ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفورًا.

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