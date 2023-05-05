جريدة «الوسط»: احتقان بالزاوية.. وحضور عسكري أميركي فرنسي في طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وضعت أحداث مدينة الزاوية السلطات القائمة في العاصمة طرابلس أمام واقع أمني خطير، لا يمكن القفز عليه في توقيت يجري فيه الحديث عن إجراء الانتخابات آخر العام، بينما يتخوف كثيرون من التداعيات المتوقَعة لحرب السودان على البلاد.

وإن كاد سكان مدينة الزاوية الواقعة (40 كلم غرب طرابلس) وغيرهم من الليبيين يتجاوزون حادثة تعرض شباب ليبيين للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات، مما أثار غضباً لدى الرأي العام، لكنهم في المقابل لم يطووا ملف تشكيل المجموعات المسلحة والخارجين عن القانون، ومن صار يُطلق عليهم «دويلات داخل الدولة» بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في احتوائها ودمجها ضمن الجيش النظامي، وجمع السلاح المنفلت.

خطة لتأمين الزاوية

وعلى خلفية صمتٍ لازم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأيام، تدخل المجلس الرئاسي، إذ انعقد اجتماع حضره رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي باعتبار المجلس هو القائد الأعلى للجيش، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحداد، ورئيس الحكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية في الزاوية، وممثلين عن الحراك المدني والأعيان بالمدينة جرى الإعلان بعدها عن وضع خطة لتأمين المدينة، ومعالجة الانفلات الأمني.

وفتح التسجيل المسرب لمرتزق أفريقي يتبع إحدى الميليشيات يعذب أحد الليبيين الباب للحديث مرة أخرى عن عشرات أو مئات آلاف الأجانب الذين يقيمون بطريقة غير شرعية، وصل الحال ببعضهم إلى الانضمام إلى الميليشيات والعصابات المسلحة.

وفي ظل مخاوف من تدفق أعداد أخرى منهم بسبب الحرب الدائرة في السودان، أطلقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الأسبوع الجاري، خطة قالت إنها لـ«تأمين المناطق التي تمر بها طرق تهريب المهاجرين»، فنشرت عدداً من الدوريات في مسالك التهريب الرئيسية، كما داهمت أوكار المهاجرين غير القانونيين واعتقلت مئات منهم، ونشرت أرقاماً للتواصل معها والإبلاغ عن أماكن تواجد المهاجرين، أو التي يجري استخدامها في أنشطة التهريب والاتجار بالبشر في جميع المدن والمناطق.

73 ألف شخص فروا من السودان إلى دول مجاورة بينها ليبيا

وفي هذه الأثناء كشفت الأمم المتحدة أن نحو 73 ألف شخص فروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة، مثل ليبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن شهود عيان «إغلاق الحدود البرية بين ليبيا والسودان من الجانبين». واعتبرت الوكالة أن «وجود مجموعات مسلحة في الشريط الحدودي، مع نشاط لدوريات أمنية سودانية وتشادية، ينذر بمخاطر محاولة للعبور أو التسلل إلى ليبيا».

وما يزيد ربما من تعقيد المشهد هو إقحام المؤسسة الوطنية للنفط والقيادة العامة للجيش في الصراع الدائر بالسودان، رغم نفيهما لأي دور بعدما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن تواصل بين قوات «سبل السلام» التابعة لقوات القيادة العامة، والمتمركزة في منطقة الكفرة، وقوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو «حميدتي» ودعم الأخير بقوافل من البنزين والأسلحة.

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زيارة الوفدين العسكريين الأميركي والفرنسي لليبيا

وسط هذه الأجواء سجّل وفدان عسكريان أميركي وفرنسي حضورهما اللافت في ليبيا، ففي طرابلس اجتمع ممثلون من البنتاغون مع قيادات عسكرية في العاصمة طرابلس، بهدف البدء في تطوير وتدريب الجيش الليبي، وللغرض نفسه التقى رئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري في مكتبه بالرجمة الملحق العسكري الفرنسي.

وتضاربت المعلومات بشأن الاجتماع المقبل للجنة العسكرية المشتركة «5+5» بين عقده في مدينة سبها خلال الأسبوع الأول من مايو، أو في باريس التي تحضّر لاستضافة اجتماع يضم قيادات عسكرية وأمنية من شرق ليبيا وغربها وفق ما كشف موقع «أفريكا انتلجنس» الفرنسي الاستخباراتي، حيث ترغب باريس في الاستفادة من مخرجات الاجتماعات الماضية في تونس وبنغازي وطرابلس، للتحرك لإنشاء قوة مشتركة من الشرق التي سيكون من مهامها إجلاء المرتزقة من الأراضي الليبية وتأمين إجراء الانتخابات.

تعثر اجتماع المشري وعقيلة

وليس بعيداً عن كل هذا تعثر اجتماع كان مقرراً أن يعقده رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة الأحد، لكن الأخير الذي زار العاصمة المصرية لفترة وجيزة دعا لدى عودته إلى ليبيا لجنة «6+6» المشتركة مع مجلس الدولة بخصوص القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، إلى العمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت. الأمر الذي يعكس استمرار الخلافات على قوانين الانتخابات بين رئيسي المجلسين، والتي تتعلق أساساً بشرط ترشح العسكريين والتخلي عن الجنسية الأجنبية للترشح للرئاسة.

وما يؤكد النقاط الخلافية اكتفاء اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعها في العاصمة طرابلس الأربعاء بـ«الاتفاق على آلية عملها» مع إعلانها التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية. إذ لم يحددا موعد انتهاء اللجنة من عملها أو نقاط الاتفاق التي خلص إليها.

لقاءات المنقوش في تونس والجزائر

دولياً، بعد زيارة الدبيبة تركيا ولقاء رئيسها رجب طيب إردوغان في قلب حملة انتخابية بالبلاد، أوفد وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إلى الجارتين تونس والجزائر لـ«ترميم العلاقات». ففي الجزائر أجرت المنقوش فور وصولها مباحثات ثنائية مع نظيرها أحمد عطاف كأول لقاء مباشر منذ توليه وزارة الخارجية. وإلى جانب بحث دعم ليبيا في ملف الانتخابات، وغلق الجدل المُثار حول مزاعم طلب سفير الجزائر بليبيا من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلغاء وإنهاء نشاط المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.

وفي تونس التقت نجلاء المنقوش ووزير المواصلات محمد الشهوبي الأربعاء الرئيس قيس سعيد، وأكد لهما «ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا»، وهو ما فهم أن هناك أطرافاً تشوش على التقارب بين البلدين. علماً بأن هذه الزيارة لوفد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الأولى من نوعها منذ أن فجرت تصريحات للرئيس قيس سعيد يوم 16 مارس الماضي سجالاً في البلدين حول قضية «اقتسام ثروات النفط» من حقل البوري، وهو النزاع الذي حُسم منذ نحو 40 سنة.