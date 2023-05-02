«الرئاسي» يكلف الحداد بوضع خطة عاجلة لضبط الأمن في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

كلف المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش»، رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني في مدينة الزاوية بدعم كامل من رئيس الحكومة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الرئاسي، عقب اجتماع موسع عُقِد مساء اليوم الثلاثاء بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، ضم رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء، ورئيس الأركان العامة، وجهاز المخابرات العامة، وعددًا من رؤساء الأركان النوعية، وعددًا من القيادات العسكرية والأمنية من مدينة الزاوية وممثلين عن الحراك المدني والأعيان والقيادات الاجتماعية بالمدينة، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية ببلدية الزاوية.

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وأفاد البيان بأن المجلس الرئاسي وجَّه بتشكيل فريق أمني من القيادات العسكرية من أبناء المدينة لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الأمن. وأضاف البيان أن رئيس الأركان قدم إحاطة عن زيارته للمدينة ولقاءاته وملامح الحل الأمني المتخذ، كما جرى الاستماع لممثلي الحراك المدني ومطالبهم الذين أكدوا ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفورًا.

الرئاسي: الدعم الكامل لكل ما يحقق الاستجابة الفورية لمطالب المحتجين

كما شدد المجلس الرئاسي على «الدعم الكامل لكل ما يحقق الاستجابة الفورية والبدء في العمل على تنفيذ مطالب المحتجين وتحسين أمن المدينة وكل ربوع ليبيا».

قال الدبيبة إن هدف اللجنة العسكرية المشكلة لمتابعة الأوضاع في مدينة الزاوية هو «بسط الأمن داخل المدينة، ودعم جهود الحراك وتنفيذ مطالبه»، مشددًا على ضرورة «التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة لمعالجة كافة الظواهر السلبية بالمدينة، وأن تكون اللجنة في اجتماع مستمر».

وشهدت مدينة الزاوية خلال الفترة الأخيرة توترًا أمنيًا غير مسبوق وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أنواعها وسط منافسة وتبادل اتهامات عن المسؤولية بين القوى الفاعلة والجماعات المسلحة بالمدينة، وهو ما اضطر الأهالي إلى الاحتجاج على هذا الوضع والمطالبة بوضع حد للانفلات الأمني.