كشف ملابسات جريمة قتل في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مديرية أمن الكفرة، اليوم الخميس، ملابسات جريمة قتل، معلنة تسليم الجاني نفسه، والقبض على شخص آخر حاول تضليل العدالة.

ووردت إلى مركز شرطة «بزيمة الجديدة» إشارة هاتفية من نقطة شرطة مستشفى الشهيد عطية الكاسح تفيد بوجود شخص مصاب، وفق بيان صادر عن المديرية.

وبعد انتقال وحدة التحقيق بالمركز إلى المستشفى، تبين إصابة المجني عليه بعيار ناري، ليتقرر نقله إلى بنغازي لتلقي العلاج وذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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معاينة مكان الحادث

وجرى التعرف على المكان الذي عثر فيه على المجني عليه، وإجراء المعاينة الميدانية للمكان والعثور على قطعة حديدية عليها آثار دماء.

وأثبتت التحريات أن المجني عليه أصيب بعيار ناري أطلق من سلاح نوع «بريتا» عيار 9 ميلليمتر، وجرى التعرف على الجاني الذي سلم نفسه إلى النيابة العامة، والقبض على شخص حاول التغطية على الجريمة.

وأشارت المديرية في بيانها، إلى رفع البصمة العشرية للجاني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الاثنين، وإحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

السلاح المستخدم في الجريمة، 4 مايو 2023. (مديرية أمن الكفرة)