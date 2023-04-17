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«هاتف محمول» يوقع أحد أصحاب السوابق الجنائية في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 03:02 مساء
«هاتف محمول» يوقع أحد أصحاب السوابق الجنائية في الكفرة
مضبوطات مع المتهم. (مديرية أمن الكفرة)
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أعلنت مديرية أمن الكفرة القبض على شخص من أصحاب السوابق الجنائية بعد ضلوعه في واقعة بسرقة هاتفين محمولين لشخصين تشاديين. 

وحسب بيان صادر عن المديرية، حضر إلى مركز شرطة المدينة شخصان تشاديان وأبلغا بسرقة هاتفيهما المحمولين من قبل شخص مجهول الهوية.

ضبط المتهم في الكفرة وبحوزته أداة تعاطي المخدرات
وفي اليوم والتاريخ نفسه، تمكن أعضاء مركز شرطة المدينة وأعضاء التحريات من التعرف على الشخص المطلوب وإلقاء القبض عليه، حيث جرى ضبطه بحوزته أداة تعاطي المخدرات. وبينت التحقيقات أنه يدعى (ع ب م) وهو من أصحاب السوابق الجنائية، واعترف بما نسب إليه وبيع الهواتف إلى أحد المحلات بالمدينة، وفق مكتب الإعلام الأمني بالمديرية.

واتخذت وحدة التحقيق الإجراءات القانونية حياله، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

المتهم بعد ضبطه. (مديرية أمن الكفرة)
المتهم بعد ضبطه. (مديرية أمن الكفرة)
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