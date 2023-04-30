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ضبط شخص حاول اغتصاب فتاة في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 01:38 مساء
ضبط شخص حاول اغتصاب فتاة في البيضاء
المتهمان في قضية اغتصاب الفتاة في البيضاء. (مديرية أمن البيضاء)
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أعلنت مديرية أمن البيضاء، اليوم الأحد، ضبط شخص حاول اغتصاب فتاة في منزل مستأجر بحي الغريقة في البيضاء. 

وقالت المديرية في بيان، إن المتهم اعترف بالاعتداء علي الفتاة بالضرب المبرح خلال محاولة اغتصابها، وأقر بأنه كان معه شخص آخر جرى ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.

المجني عليها في حالة إغماء
تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من مواطن، أمس، عن مشاهدة شخص مصاب في حالة إغماء داخل منزله المستأجر في الغريقة.

وبينت التحريات أن المصابة فتاة ليبية تبلغ من العمر 28 عاما، ليجري نقلها على وجه السرعه إلى العناية المركزة بمستشفي البيضاء الطبي، حيث كانت حالتها بالغة الحرج.

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وتوصل أعضاء وحدة التحقيقات والتحري إلى أن الفاعل كان يقود سيارة نوع (BMW) خضراء اللون، لترد إشارة هاتفية من الغرفة الأمنية بمديرية أمن البيضاء إلى رئيس وحدة التحقيقات والتحري بالمركز بضبط سيارة تنطبق عليها الأوصاف نفسها والشخص الذي يقودها ليلة البارحة من قبل قسم نجدة شحات. وجرى ضبط السائق وبحوزته حبوب هلوسة، وعند الاستدلال معه، تبين وجود دماء علي ملابسه الداخلية.

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