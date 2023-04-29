ضبط تشادي بحوزته 5 كيلوغرامات حشيش في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا، من ضبط شخص تشادي الجنسية، بحوزته خمسة كيلوغرامات من مخدر الحشيش في إحدى المزارع الواقعة بضواحي المدينة.



وأشار مدير الفرع الرائد أسامة الورفلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إلى ورود معلومات عن وجود شخص يروج المخدرات في مدينة أجدابيا، جرى على إثرها تكليف وحدة التحريات بجمع المعلومات عن الشخص والتأكد من صحة المعلومة.



مداهمة وكر تاجر الحشيش في أجدابيا

وبعد التأكد من صحة المعلومة، جرى إخطار النيابة العامة وأخذ الإذن ومداهمة المكان وضبط الشخص التشادي وبحوزته ما يقدر بنحو خمسة كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وضبط مجموعة من الأشخاص من الجنسية المصرية الذين دخلوا البلاد دون إجراءات قانونية، وفق المصدر.

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وأشار فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا إلى أن المتهم اعترف بما نسب إليه من تهمه، مؤكدًا إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة للاختصاص.