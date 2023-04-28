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إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 05:10 مساء
إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس
من عملية إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس، 28 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، إزالة التعديات على حرم طريق السكة الحديد بمدينة الخمس.

ونفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عمليات الإزالة؛ بناء على أمر من مكتب النائب العام، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للأشخاص المخالفين بالإخلاء، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- إزالة مبان مخالفة في الخمس (صور)
- تحديد المباني المخالفة بحرم السكة الحديد بالخمس تمهيدا لإزالتها

وفي 21 أبريل الجاري، أعلنت وزارة الداخلية تحديد المباني المخالفة الواقعة داخل حرم السكك الحديدية بمدينة الخمس تمهيدا لإزالتها. وقالت الوزارة آنذاك، إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة جهازي الشرطة الزراعية الخمس وزليتن قامت بعملية التحديد، على أن تجرى أعمال الهدم بعد انقضاء عيد الفطر.

إزالة مبان مخالفة في الخمس
والأربعاء، أزالت دوريات الإدارة العامة للعمليات الأمنية مباني مخالفة داخل الحدود الإدارية لبلدية الخمس، وذلك بناء على أمر النائب العام المستشار الصديق الصور، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

ورافق رجال الأمن خلال الحملة دوريات جهاز الشرطة الزراعية ومهندسون من مشروع السكك الحديدية.

من عملية إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس، 28 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
من عملية إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس، 28 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
من عملية إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس، 28 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
من عملية إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس، 28 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
من عملية إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس، 28 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
من عملية إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس، 28 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
من عملية إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس، 28 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
من عملية إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس، 28 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
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