إزالة مبان مخالفة في الخمس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أزالت دوريات الإدارة العامة للعمليات الأمنية مبانيَ مخالفة داخل الحدود الإدارية لبلدية الخمس.

جاء ذلك في حملة أمس الأربعاء، بناء على أمر النائب العام المستشار الصديق الصور، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صحفتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ورافق رجال الأمن خلال الحملة دوريات جهاز الشرطة الزراعية ومهندسون من مشروع السكة الحديدية.

تحديد المباني المخالفة

وفي 21 أبريل الجاري، أعلنت الداخلية تحديد المباني المخالفة الواقعة داخل حرم السكة الحديدية بمدينة الخمس تمهيدا لإزالتها.

- تحديد المباني المخالفة بحرم السكة الحديد بالخمس تمهيدا لإزالتها

ونفذت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة جهازي الشرطة الزراعية الخمس وزليتن عملية التحديد، على أن تجرى أعمال الهدم بعد عيد الفطر.

جانب من أعمال الإزالة.

جانب من أعمال الإزالة.