لجنة إعادة إعمار بنغازي تناقش التركيز على صيانة المدارس

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بمدينة بنغازي التركيز على صيانة المدارس وإعداد تقارير دورية بخصوصها، بالإضافة إلى استعراض المشروعات التي جرى إنجازها والأخرى القائمة حاليًا بالمدن الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس اللجنة حاتم العريبي وعضو اللجنة، وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم، أمس الثلاثاء، بعددٍ من كبار المهندسين المشرفين على مشاريع التنمية والتطوير والبنيه التحتية، بحسب بيان نشرته صفحة «وكيل وزارة الداخلية» على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن اللقاء تناول أفضل السبل لمعالجة العراقيل التي تواجه هذه المشروعات والشركات المكلفة بها، ووضع الحلول العاجلة واللازمة لها. ونقل البيان عن العريبي وأقعيم «ثنائهما على عمل الكوادر الوطنية وكفاءتهم من كبار المهندسين والمشرفين والمتخصصين الذين حرصوا على إنجاز مهامهم بالصورة المثلى وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة من أجل إعمار بلادهم»، داعين لـ«تكثيف الجهود للارتقاء بمظهر المدن والمناطق الليبية بالشكل الحضاري».

وفي مطلع أبريل الجاري، أثارت عملية إزالة مبانٍ متضررة جراء الحرب في مدينة بنغازي، حالة من الجدل بين المواطنين، الذين انقسمت آراؤهم بين التعبير عن الاستياء؛ لكون بعض هذه المباني معالم المدينة وجزءًا من تاريخها، مثل فندق قصر الجزيرة، ومبنى سينما برينيتشي، ومبنى المصرف الوطني وسوق الربيع وغيرها، وآخرين يعتبرون الخطوة ضرورية لمبانٍ آيلة للسقوط، لكنهم انتقدوا حالة التكتم الرسمية إزاء ما يحدث، مع غياب خطط ما بعد الهدم.

جانب من اجتماع حاتم العريبي فرج أقعيم مع كبار المهندسين المشرفين على المشروعات في بنغازي، الثلاثاء 25 أبريل 2023 (صفحة وكيل وزارة الداخلية على فيسبوك).

جانب من اجتماع حاتم العريبي فرج أقعيم مع كبار المهندسين المشرفين على المشروعات في بنغازي، الثلاثاء 25 أبريل 2023 (صفحة وكيل وزارة الداخلية على فيسبوك).

جانب من اجتماع حاتم العريبي فرج أقعيم مع كبار المهندسين المشرفين على المشروعات في بنغازي، الثلاثاء 25 أبريل 2023 (صفحة وكيل وزارة الداخلية على فيسبوك).