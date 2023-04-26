تعديل واستبدال أعمدة كهرباء آيلة للسقوط في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الإثنين، تعديل واستبدال عدد من أعمدة الكهرباء الآيلة للسقوط بمنطقة غوط الرمان في بلدية تاجوراء

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «فرقة الخطوط بدائرة الحي الصناعي تاجوراء قامت بالعمل على تعديل واستبدال الأعمدة 11 مترا الموجودة أمام محطة وقود غوط الرمان».

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وأضافت الشركة أن تلك الأعمدة «كانت آيلة للسقوط في أي لحظة نتيجة أعمال الحفر العشوائي وطرح للتربة من قبل أحد المواطنين على خط (11 ك ف) الجفينة دون الإكتراث لسلامة خطوط نقل الطاقة».

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، أن هذه الخطوة جاء استجابة للبلاغات الواردة إليها بشأن وجود أعمدة آيلة للسقوط، وذلك يأتي في إطار متابعتها لأوضاع الشبكة الكهربائية والحفاظ على مكوناتها.

تعديل واستبدال أعمدة كهرباء آيلة للسقوط في غوط الرمان بتاجوراء. (الشركة العامة للكهرباء)