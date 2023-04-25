«الكهرباء» تزيل الأعمدة الكهربائية القائمة في مسارات الطرق بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إزالة الأعمدة الكهربائية القائمة في مسارات الطرق، في إطار أعمال التوسعة وفتح المسارات التي تجري داخل بلدية طرابلس.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فرقة الصيانة التابعة للإدارة العامة للتوزيع بالشركة العامة للكهرباء تواصل تنفيد عمليات إزالة الأعمدة الكهربائية في مسارات التوسعة لضمان سرعة الإنجاز والحفاظ على مكونات الشبكة خدمة للصالح العام.

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«الكهرباء»: سبع شاحنات أسلاك لمشروعي الرويس وجنوب غرب طرابلس

وفي سياق متصل، أوضحت الشركة أنها تواصل تكثيف جهودها لنقل المعدات وقطع غيار الخاصة بمشاريع نقل الطاقة، حيث جرى خلال الأيام القليلة الماضية نقل بكرات أسلاك عبر سبع شاحنات إلى موقع مشروعي خطي نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب وجنوب طرابلس غرب طرابلس جهد 400 ك.ف بعد أن جرى نقلها من مخازن الجفرة عن طريق شركة الطاقة المستديمة المنفذة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

وأضافت أن الشركة تسعى نحو الإسراع في استكمال هذين المشروعين بهدف تحقيق استقرارية الشبكة الكهربائية بما يضمن إمكانية زيادة نقل الطاقة بموتوقية عالية.