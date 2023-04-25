  • Alwasat News
Atwasat

«الكهرباء» تزيل الأعمدة الكهربائية القائمة في مسارات الطرق بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 12:55 صباحا
«الكهرباء» تزيل الأعمدة الكهربائية القائمة في مسارات الطرق بطرابلس
جانب من عمليات إزالة الأعمدة الكهربائية في مسارات التوسعة داخل بلدية طرابلس، الإثنين 24 أبريل 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إزالة الأعمدة الكهربائية القائمة في مسارات الطرق، في إطار أعمال التوسعة وفتح المسارات التي تجري داخل بلدية طرابلس.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فرقة الصيانة التابعة للإدارة العامة للتوزيع بالشركة العامة للكهرباء تواصل تنفيد عمليات إزالة الأعمدة الكهربائية في مسارات التوسعة لضمان سرعة الإنجاز والحفاظ على مكونات الشبكة خدمة للصالح العام.

- وصول شحنة من أعمدة الإنارة للطريق السريع بطرابلس لمخازن شركة الكهرباء

«الكهرباء»: سبع شاحنات أسلاك لمشروعي الرويس وجنوب غرب طرابلس
وفي سياق متصل، أوضحت الشركة أنها تواصل تكثيف جهودها لنقل المعدات وقطع غيار الخاصة بمشاريع نقل الطاقة، حيث جرى خلال الأيام القليلة الماضية نقل بكرات أسلاك عبر سبع شاحنات إلى موقع مشروعي خطي نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب وجنوب طرابلس غرب طرابلس جهد 400 ك.ف بعد أن جرى نقلها من مخازن الجفرة عن طريق شركة الطاقة المستديمة المنفذة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

وأضافت أن الشركة تسعى نحو الإسراع في استكمال هذين المشروعين بهدف تحقيق استقرارية الشبكة الكهربائية بما يضمن إمكانية زيادة نقل الطاقة بموتوقية عالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «اقتصاد بلس»: مطالب بدعم الفلاحين ومساعٍ لاستعادة مليارات القذافي

شاهد في «اقتصاد بلس»: مطالب بدعم الفلاحين ومساعٍ لاستعادة مليارات القذافي
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»
حكومة الوحدة تشكر السعودية على دعمها إجلاء الليبيين من السودان

حكومة الوحدة تشكر السعودية على دعمها إجلاء الليبيين من السودان
«هنا ليبيا»: حرب الإبادة في المعتقلات الإيطالية والمسرح في سبها

«هنا ليبيا»: حرب الإبادة في المعتقلات الإيطالية والمسرح في سبها
ترحيل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» إلى 5 مايو

ترحيل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» إلى 5 مايو
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 21): مقلب الخياط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 21): مقلب الخياط
«أكلات ماجدة 2» (حـ 19): لازانيا كراب وكنافة نابلسية

«أكلات ماجدة 2» (حـ 19): لازانيا كراب وكنافة نابلسية
«اقتصاد بلس»: ليبيا.. الأقل تكلفة في المعيشة

«اقتصاد بلس»: ليبيا.. الأقل تكلفة في المعيشة
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ومواعيد نهائيات دوري السلة الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ومواعيد نهائيات دوري السلة الليبي
الفوضى والفراشة والشياطين

الفوضى والفراشة والشياطين
الصين: كل الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق دول ذات سيادة

الصين: كل الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق دول ذات سيادة
ديوكوفيتش في صدارة محترفي التنس بـ7135 نقطة وألكاراز وصيفا

ديوكوفيتش في صدارة محترفي التنس بـ7135 نقطة وألكاراز وصيفا
إجلاء 105 مواطنين ليبيين من بورتسودان إلى جدة (صور)

إجلاء 105 مواطنين ليبيين من بورتسودان إلى جدة (صور)
«وثائق أميركية»: «فاغنر» تستخرج موارد كالنفط والذهب من ليبيا

«وثائق أميركية»: «فاغنر» تستخرج موارد كالنفط والذهب من ليبيا
الصديق حفتر: لقائي مع حميدتي ليس له علاقة بالسياسة

الصديق حفتر: لقائي مع حميدتي ليس له علاقة بالسياسة
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل
كأس إنجلترا: «ديربي» تاريخي بين قطبي مانشستر في النهائي

كأس إنجلترا: «ديربي» تاريخي بين قطبي مانشستر في النهائي
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟
شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية ...
انتشال جثث 34 مهاجرًا خلال خمسة أيام قبالة سواحل صبراتة
انتشال جثث 34 مهاجرًا خلال خمسة أيام قبالة سواحل صبراتة
حفتر يطالب بتوفير فرص العمل للشباب وتوزيع عادل لثروة النفط
حفتر يطالب بتوفير فرص العمل للشباب وتوزيع عادل لثروة النفط
الهلال الأحمر: إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء اشتباك الزاوية
الهلال الأحمر: إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث ...
بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.. «مكافحة الأمراض» يدعو لاستكمال جرعات لقاح «كورونا»
بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.. «مكافحة الأمراض» يدعو لاستكمال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
مديرية أمن الهلال النفطي: غرامة تصل إلى ألف دينار جراء ترك الأبل بالطريق العام
مديرية أمن الهلال النفطي: غرامة تصل إلى ألف دينار جراء ترك ......
ضبط متهمين إثنين بترويج المخدرات في بنغازي
ضبط متهمين إثنين بترويج المخدرات في بنغازي...
«الكهرباء» تزيل الأعمدة الكهربائية القائمة في مسارات الطرق بطرابلس
«الكهرباء» تزيل الأعمدة الكهربائية القائمة في مسارات الطرق ......
بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.. «مكافحة الأمراض» يدعو لاستكمال جرعات لقاح «كورونا»
بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.. «مكافحة الأمراض» يدعو ......
الهلال الأحمر: إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء اشتباك الزاوية
الهلال الأحمر: إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 ......
المزيد