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«الاقتصاد» تصدر توجيها بشأن «مسدسات الخرز»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 01:28 مساء
«الاقتصاد» تصدر توجيها بشأن «مسدسات الخرز»
وزارة الاقتصاد والتجار بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى ضرورة تنفيذ قرار حظر استيراد لعب الأطفال على شكل مسدسات أو بنادق، التي تستخدم مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز والسهام.

جاء ذلك في توجيه إلى جميع الجهات الرقابية والضبطية، منشور على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

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وأعادت الوزارة نشر صورة للقرار رقم 541 للعام 2022 الذي نص على منع استيراد هذا النوع من الألعاب، وإضافتها إلى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقا لأحكام المادة 3 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 للعام 2021.

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