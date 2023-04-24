إصابة شرطي مرور صدمته سيارة أثناء تأدية عمله بالطريق السريع في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب شرطي مرور جراء تعرضه لحادث سير أثناء تأدية عمله على الطريق السريع في مدينة طرابلس، على ما أفادت مديرية الأمن عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وقالت مديرية أمن طرابلس إن رئيس عرفاء مالك ميلود التابع لمكتب شؤون المرور تعرض لحادث سير أثناء تأدية مهامه بالطريق السريع حيث صدمته سيارة تسببت له بإصابة على مستوى الرأس.

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وأشارت المديرية إلى أن ضابط الشؤون الإدارية بمكتب شؤون المرور العميد عبدالسلام عمارة قام رفقة أعضاء من المكتب بزيارة زميلهم المصاب والذي يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن سائق السيارة التي صدمت شرطي المرور، سلم نفسه إلى قسم مرور حي الأندلس.

شرطي المرور داخل المستشفى لتلقي العلاج. (مديرية أمن طرابلس)