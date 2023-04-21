الكاسح يشارك الليبيين في إسطنبول أداء صلاة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

شارك القنصل الليبي في مدينة إسطنبول التركية صلاح الدين الكاسح، الجالية الليبية في أداء صلاة عيد الفطر اليوم الجمعة بأحد المولات التجارية بالمدينة.

وأدى الصلاة كذلك عدد من موظفي القنصلية العامة وجمع من أفراد الجالية المقيمة بإسطنبول، حسبما ذكرت صفحة القنصلية على موقع «فيسبوك».

الدعوة لتصالح الليبيين في خطبة إسطنبول

ونقلت الصفحة عن إمام وخطيب صلاة العيد دعوته إلى أبناء الجالية من أجل «التعاضد والتصالح فيما بينهم والتعاون وتفقد أحوال بعضهم بعضا وترك السيرة الحسنة داخل المجتمع الذي يقيمون فيه».

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وزار القنصل صلاح الدين الكاسح منطقة شيشلي ولالالي لمقابلة عدد من المواطنين ومشاركتهم فرحة العيد، مشيرا إلى الحرص على التواصل الدائم مع الجالية الليبية وتقديم أفضل الخدمات لهم.

طفل ليبي خلال صلاة الجالية الليبية عيد الفطر باسطنبول، 21 أبريل 2023 (القنصلية الليبية في اسطنبول)

احتفالات لعدد من أفراد الجالية الليبية في إسطنبول بعيد الفطر، 21 أبريل 2023 (القنصلية الليبية في اسطنبول)

احتفالات لعدد من أفراد الجالية الليبية في إسطنبول بعيد الفطر، 21 أبريل 2023 (القنصلية الليبية في اسطنبول)

احتفالات لعدد من أفراد الجالية الليبية في إسطنبول بعيد الفطر، 21 أبريل 2023 (القنصلية الليبية في اسطنبول)