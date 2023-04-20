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شاهد في «هنا ليبيا»: إقبال الشباب على الزي الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 09:56 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: إقبال الشباب على الزي الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 20 أبريل 2023. (فيديو)
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سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، الضوء على إقبال الشباب على الزي الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك في طرابلس، فيما قدم الشاعر سليمان البوزيدي معايدة شعرية.

كما اختتم البرنامج رصد أجواء شهر رمضان في العديد من المناطق الليبية، من بينها إفطار جماعي و«لمة وطن» بمدينة سرت تحت إشراف رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بالإضافة إلى احتفاء ولمة الأهالي في الذكرى الستين لكارثة زلزال المرج.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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